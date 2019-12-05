Армения должна выполнить три основные требования Анкары для установления отношений. Об этом сказал пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан, передает Тренд.

По его словам, для установления отношений с Турцией, Армения в первую очередь должная освободить оккупированный Нагорный Карабах, прилегающие азербайджанские районы, далее, не претендовать на турецкие земли, а также, отказаться от своих претензий по поводу событий 1915 года.

Он отметил что, в 1991 году, когда Армения приобрела независимость, Турция хотела начать дипломатические отношения с этой страной, но для начала дипломатических отношений было предусмотрено решение существующих проблем с Арменией, что Анкара всегда подчеркивала.

«Как известно, в настоящее время исконные азербайджанская земля – Нагорных Карабах и прилегающие районы Азербайджана находятся под оккупацией Армении. В первую очередь Армения должна безоговорочно освободить оккупированные земли Азербайджана» — сказал турецкий дипломат.

По словам Алтыналана, до тех пор, пока Нагорный Карабах, а также другие азербайджанские районы находятся под армянской оккупацией, установление отношений с Арменией не представляется возможным.

Он отметил, что Турция не может установить отношения со страной, которая, к тому же, не признает ее государственные границы.

По словам Алтыналана, известный факт, что Армения претендует на турецкие земли.

«Как известно, современные границы Турции и Армении были установлены в 1921 году в рамках Московского и Карсского соглашений, и в связи с этим, все территориальные притязания Армении к Турции являются безосновательными и абсурдными» — сказал Алтыналан.

Он отметил что, исходя из этого, Анкара не может установить отношения с государством, которое не признает государственные границы Турции.

Касательно событий 1915 года, Алтыналан отметил, что Армения препятствует открытию своих архивов и несмотря на призывы Анкары о создании комиссии историков для расследования событий 1915 года, отвергает эту идею.

«Претензии армян по поводу событий 1915 года не имеют никакого документального подтверждения или юридического основания, и эти претензии неприемлемые», — отметил он.

Алтыналан подчеркнул, что признание событий 1915 года как «геноцида армян», выплата компенсаций потомкам депортированных армян, а также реституции имущества наследникам депортированных как того требует армянская сторона — претензии, не имеющие законной силы.

«Турция не является стороной какого-либо международного договора о выплате компенсаций депортированный лицам. Турция не стыдится своей истории, так как нам нечего стыдиться и наша совесть чиста», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, армяне не должны политизировать исторические события, а политики — применять решения исходя из исторических событий.

«До тех пор, пока Армения не освободит оккупированный Нагорный Карабах, прилегающие районы, и не откажется от своих претензий по отношению к Турции, невозможно установить отношения с этой страной», — сказал дипломат.

Minval.az