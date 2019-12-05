Американский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на базе Перл-Харбор.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на военное ведомство.

Стрелок ранил троих человек, все они были гражданскими работниками. Двое из них скончались, третий находится в больнице, его состояние стабильное. Сам нападавший в итоге покончил жизнь самоубийством.

Мотивы стрелявшего неизвестны. Информация о его личности пока что не раскрывается. После происшествия доступ на территорию базы ненадолго закрыли, однако после снова открыли.

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