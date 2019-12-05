Американский военный корабль задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, предположительно, иранского производства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники.

Как отмечается, США заявили о задержке эсминца «Форест Шерман». Утверждается, что во время обыска корабля военные нашли части иранских ракет.

Члены экипажа на маленькой лодке были переданы йеменской береговой охране.

«На данный момент ракетные части находятся во владении Соединенных Штатов», — добавили источники.

Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако о нем стало известно лишь в среду, 5 декабря.

Minval.az