Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал в среду окончательно прояснить все технические вопросы, связанные с поставленными Россией в Турцию системами ПВО С-400.

«Необходимо снять все технические вопросы. В частности, нужно выяснить степень совместимости (С-400 с натовскими системами — ИФ)», — сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Макрон подчеркнул, что он — не специалист по этому вопросу. Однако, основываясь на переданных военными данных, он предположил, что «нет никакой возможности интегрирования».

«Я не знаю, как эти системы можно использовать», — подытожил Макрон.

Ранее турецкие власти объясняли, что С-400 будут использоваться отдельно от системы НАТО. Это подтвердил и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Minval.az