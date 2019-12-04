За последние 6 лет отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются позитивно и поступательно по всем направлениям, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани, принимая вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как сообщает пресс-служба иранского президента, Мустафаев во время встречи передал Роухани письменное послание от президента Азербайджана Ильхам Алиев.

«Несомненно, обмен визитами на высшем уровне между двумя странами и теплое и искреннее послание Ильхама Алиева имеют положительное влияние на развитие и продвижение отношений нашими странами», сказал Роухани.

«Иран тщательно следит за реализацией совместных с Азербайджаном проектов по добыче каспийской нефти и крайне серьёзно относится к этому вопросу», — добавил Роухани.

Роухани также выразил надежду, что на заседании двусторонней комиссии вопрос совместных проектов по нефтедобыче будет детально изучен.

Кроме того, иранский президент подтвердил важность научно-технического сотрудничества и совместной работы в сфере туризма и экологии. «Надеюсь, что наши страны добьются эффективного взаимодействия в прикаспийском регионе», — указал он.

Minval.az