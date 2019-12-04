Глава компании SpaceX Илон Маск во вторник предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает телеканал CNBC.

В ходе заседания Маск отверг обвинения и заявил, что он не утверждал о том, что Ансуорт является педофилом. Адвокат главы SpaceX Алекс Спайро также подчеркнул, что речь идет «об оскорблениях, а не о констатации факта». В свою очередь сторона защиты обратила внимание суда на то, что Маск является влиятельным человеком и его оценки могут иметь определенный вес.

Заседание суда продолжится в среду, где ожидается, что Маск также даст показания.

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