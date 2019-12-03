Пять ракет упали на территории военно-воздушной базы Айн эль-Асад, расположенной на западе Ирака, передает ТАСС.

По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. Информация о том, откуда были запущены ракеты, пока не приводится.

Minval.az