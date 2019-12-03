Пять ракет упали на территории военно-воздушной базы Айн эль-Асад, расположенной на западе Ирака, передает ТАСС.
По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. Информация о том, откуда были запущены ракеты, пока не приводится.
Пять ракет упали на территории военно-воздушной базы Айн эль-Асад, расположенной на западе Ирака, передает ТАСС.
По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. Информация о том, откуда были запущены ракеты, пока не приводится.
Дата: 2019/12/03 22:36
Раздел: Мир
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