Американский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнк Мир поделился своим отношением к россиянину Хабибу Нурмагомедову. Слова тяжеловеса звучат в ролике YouTube-канала Anatomy of a Fighter.

40-летний Мир признался, что уважает российского бойца за скромность и содержание. «В наше время очень распространены звезды, которые знамениты только тем, что знамениты», — заявил он. По мнению американца, Нурмагомедов мог быть более популярным, если бы вел себя наглее.

«При этом я рад, что наш спорт представляет именно он», — заключил Мир.

Minval.az