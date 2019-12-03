Администрация Барака Обамы виновата в том, что Турция закупила российские системы ПВО С-400, заявил президент США Дональд Трамп.

«Администрация Обамы пообещала Турции ракеты Patriot, но не продала им. Она не поставила Турции ракеты. И через какое-то время Турция купила российские системы», — сказал Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне.

«И вы знаете, что Турция купила большое количество F35 на миллиарды долларов. Она не купила их в России или Китае, потому, что Турции нужны лучшие самолеты в мире… Они закупили их на миллиарды долларов», — сказал Трамп, передает РИА Новости.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки.

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