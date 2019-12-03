Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская делегация отправится в Азербайджан, сообщает «Айсор.ам».
Баку посетят заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян, начальник отдела технической политики департамент политики автомобильного транспорта министерства территориального управления и инфраструктур Арман Карапетян и советник департамента многосторонней политики и сотрудничества в области развития МИД Армении Артем Азнаурян.
Делегация 4-7 декабря примет участие в 14-ом заседании ТРАСЕКА и конференции, приуроченной 20-летию структуры.