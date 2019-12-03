Ожидается, что Азербайджан и Армения откроют предметные переговоры по Карабаху завтра в Братиславе.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.

Он отметил, что глава МИД Армении намерен поставить вопрос о безопасности. «Что такое безопасность в нашем понимании и понимании Армении? Есть понимание того, что в первую очередь вооруженные силы должны вернуться в казармы. Да, безопасность важна. Но и для Азербайджана, его населения в Карабахе. Мы обратились к сопредседателям для подготовки доклада по оценке ситуации и решению вопроса безопасности. Для этого нужны серьезные предметные переговоры. Я думаю, что завтра мы откроем эти переговоры. Ожидания от встречи с армянским коллегой завтра в Братиславе заключаются в том, что мы должны двигаться вперед», — сказал он.

Minval.az