В этом исследовании группа ученых определила свойства корней хрена по их фитохимическому содержанию или потенциальным свойствам, способствующим укреплению здоровья. Для этого они искали продукты гидролиза глюкозинолата, которые стимулируют ферменты, участвующие в детоксикации веществ, вызывающих рак, сообщает МедикФорум.
Эта работа была основана на схожем исследовании, где эта же группа обнаружила, что хрен содержит почти в 10 раз больше глюкозинатов, чем брокколи. Глюкозинаты увеличивают способность печени детоксифицировать канцерогенные химические вещества и подавляют рост существующих раковых опухолей.