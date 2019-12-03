Врачи давно знают о пользе хрена для здоровья, но ученые из США смогли впервые связать его с активацией определенных детоксицирующих энзимов. В результате они выяснили, что хрен содержит соединения, которые помогают устранить вызывающие рак свободные радикалы в организме.

В этом исследовании группа ученых определила свойства корней хрена по их фитохимическому содержанию или потенциальным свойствам, способствующим укреплению здоровья. Для этого они искали продукты гидролиза глюкозинолата, которые стимулируют ферменты, участвующие в детоксикации веществ, вызывающих рак, сообщает МедикФорум.

Эта работа была основана на схожем исследовании, где эта же группа обнаружила, что хрен содержит почти в 10 раз больше глюкозинатов, чем брокколи. Глюкозинаты увеличивают способность печени детоксифицировать канцерогенные химические вещества и подавляют рост существующих раковых опухолей.

Minval.az