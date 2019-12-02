Госсекретарь США Майк Помпео призвал партнеров из ЕС выйти из атомной сделки с Ираном.

Как сообщает РИА Новости, он обосновал это неэффективностью сделки.

«Мы призываем (европейцев) отказаться от них (иранцев), поскольку это (участие в сделке) непродуктивно», — сказал Помпео, выступая в понедельник в институте Кентукки в университете Луисвилл. Он добавил, что эксперты ошибались насчет того, что новые санкции США против Ирана будут бесполезны, если страны ЕС не введут свои санкции и не выйдут из ядерной сделки.

«Они ошибались, они (санкции) продуктивны», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также о возобновлении режима экономических санкций против Тегерана. Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX).

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