Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на то, чтобы начать войну в Донбассе, и подчеркнул, что подобные призывы инспирируются теми людьми, которые ранее были находились у власти.

«В любом случае, я не начну войну на Донбассе. Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: «Давай пойдем сражаться и отвоюем всё это!». Но какой ценой? Какова цена? Я не буду этого делать. Если это не удовлетворяет общество, то придет новый лидер, который удовлетворит эти требования», — сказал Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

По его мнению, подобные требования инициируются «предыдущими правителями». «И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня — спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша территория, завтра мы ее вернем», — отметил президент Украины.

Зеленский заявил, что никогда не пойдет на такой шаг, потому что его жизненная позиция — быть, прежде всего, человеком. «И я не могу отправить их туда. Как? Сколько из них умрет? Сотни тысяч, а затем начнется тотальная война, тотальная война в Украине, а затем и по всей Европе», — сказал он.

Minval.az