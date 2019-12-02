«Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Баку преследует две цели. Во-первых, он связан с обсуждением ключевых вопросов двустороннего сотрудничества между нашими странами. Планируется подписание плана консультаций внешнеполитических ведомств России и Азербайджана на 2020 год. Во-вторых, его заявления, озвученные в ходе посещения Армении, вызвали серьезную озабоченность в Баку. Он прибывает в Баку для того, чтобы продемонстрировать нейтралитет России в карабахском вопросе».

Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя ожидаемый в понедельник визит главы МИД России в Баку.

По словам Э.Шахиноглу, Россия в лице Лаврова желает продемонстрировать, что Москва учитывает в вопросе карабахского конфликта интересы своего стратегического союзника Армении, и партнера Азербайджана.

«В Баку Лавров наверняка скорректирует свое заявление, озвученное в Ереване. После его выступления в Ереване, его заявление уже было скорректировано в Москве. Там заявили, мол, должно быть учтено мнение всех народов, проживающих в Нагорном Карабахе. Он может озвучить это в Баку», — отметил эксперт.

Говоря о посещении армянского премьера оккупированный Нагорный Карабах, эксперт отметил, что Никол Пашинян преследует несколько целей. При этом наш собеседник отметил, что Пашинян посещает оккупированные территории Азербайджана намного чаще, чем экс-президенты Армении Серж Саргсян и Роберт Кочарян.

«Пашинян до сих пор опасается так называемого «карабахского клана». Поэтому он часто посещает Карабах – чтобы не предоставить им «козыри», которые могут быть использованы против него самого. С другой сторон, спустя несколько месяцев сепаратисты планирую провести т.н. «президентские» выборы. И прибыв в Ханкенди, Пашинян провел встречи с «кандидатами в президенты». Пашиняну не нужен конфликт между представителями сепаратистов, поскольку он может затронуть непосредственно его самого», – отметил Шахиноглу.

Говоря о предстоящей встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе, аналитик отметил, что «ожидать каких-либо результатов от нее не стоит».

«Несмотря на то, что визит главы МИД России в Баку, посещение Пашиняном Ханкенди, происходят в преддверие встречи Мамедъярова и Мнацаканяна в Братиславе, не думаю, что у Лаврова, или у ОБСЕ есть конкретный план по урегулированию карабахского конфликта. Россия и ОБСЕ не хотят, чтобы конфликт перешел в «горячую» военную фазу. И пытаются как-то разрядить обстановку. Но как это им удастся? Поездки журналистов, народная дипломатия – все это хорошо на пути налаживания отношений. Но пока конфликт не урегулирован, территории все еще остаются под оккупацией, ни поездки журналистов, ни диалог в формате народной дипломатии, не дадут результатов», – резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az