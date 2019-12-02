«Сегодня поставлена задача уничтожения Армении, и не исключено, что Турция попытается ввести войска в Армению. И не зря же Россия сегодня старается перевооружить военную базу в Гюмри, а находятся глупые люди, которые говорят: «Нам это не нужно». Если российские войска выведут из Армении, турецкая армия за 2 часа достигнет центра Еревана».

Об этом заявил председатель общественной организации «Союз ветеранов Карабахской войны», полковник запаса Григор Григорян.

По его мнению, «в течение ближайших трех-четырех месяцев с азербайджанской стороны могут быть предприняты действия, и основное направление боевых действий будет связано с нахчыванским флангом».

По его словам, Арменией сегодня управляют «темные силы», имя которым — деньги, масонские движения.

«Стоит вопрос гибели страны. И эта проблема существовала всегда, просто сейчас она активизировалась, потому что теперь мы не можем сказать, что находимся в сфере влияния России. Мы не знаем, в чьей сфере находимся», – отметил Григорян.

Minval.az