Россия продолжит оказывать содействие для мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, говорится в комментарии МИД РФ в связи с официальным визитом 2-3 декабря министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Азербайджан.

«Россия продолжает играть активную роль в посреднических усилиях по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Содействие сторонам в нагорно-карабахском урегулировании относится к числу российских внешнеполитических приоритетов, находится в центре внимания президента России», — говорится в комментарии.

МИД РФ исходит из того, что конфликт может быть решен исключительно политико-дипломатическими средствами, путем диалога между сторонами. «Будем и далее способствовать достижению урегулирования как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по НКУ, так и в национальном качестве с учетом наших тесных отношений с Азербайджаном и Арменией», — заявили в ведомстве.

Minval.az