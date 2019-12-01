Легкоатлет из Уганды Джошуа Чептегеи установил мировой рекорд в шоссейном беге на 10 километров. Об этом сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В воскресенье спортсмен показал результат в 26 минут 38 секунд во время забега на World Athletics Silver Label в испанской Валенсии. Таким образом, Чептегеи смог побить рекорд, установленный кенийцем Леонардом Комона. В 2010 году он преодолел дистанцию за 26 минут и 44 секунды, передает телеканал «РЕН ТВ».

23-летний Чептегеи является действующим чемпионом мира в беге на 10 000 метров, на чемпионате мира в Лондоне (2017) он получил серебряную медаль и две золотые медали Игр Содружества.

Minval.az