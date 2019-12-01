Глава Dominance MMA Али Абдель-Азиз прокомментировал предстоящий поединок ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в январе 2020-го. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Функционер поделился картинкой, где 31-летний Макгрегор выбирает более легкий режим игры в смартфоне, нажимая на изображение американца Дональда Серроне.

В подписи к фото Абдель-Азиз заявил, что верит в победу американского спортсмена, но считает, что Макгрегору необходим более сложный соперник — Джастин Гэтжи. «С Джастином либо он тебя, либо ты его», — подчеркнул менеджер. По его словам, именно поединок с Гэтжи выводит бойца на титульную схватку.

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