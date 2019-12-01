Жители США потратили рекордные $7,4 млрд на покупки в интернет-магазинах в «Черную пятницу» — день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в последний четверг ноября Днем благодарения.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на статистические данные Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

Показатели текущего года более чем на $1 млрд превысили прошлогодние — на «Черную пятницу» в 2018 году жители США потратили $6,22 млрд. Из них около $2 млрд были потрачены на покупки, совершенные с помощью смартфонов, однако в 2019 году этот показатель также обновил рекорд, увеличившись до $2,9 млрд.

В то же время абсолютный рекорд по суммам, потраченным на покупки в течение суток, удерживает прошлогодний «киберпонедельник», когда в американских интернет-магазинах было куплено товаров на $7,9 млрд. Однако аналитики предрекают, что в нынешнем году этот рекорд также будет побит. По их мнению, в первый рабочий день следующей недели американцы совершат покупок на $9,4 млрд.

Пятница после Дня благодарения традиционно знаменует начало сезона предрождественских распродаж. Термин «Черная пятница» впервые был использован при описании биржевой паники 1869 года, а в современном значении его начали использовать в 1950-х годах для описания автомобильных пробок, возникавших в этот день у торговых центров. В ноябре 1975 года газета The New York Times‎ использовала термин «Черная пятница» для обозначения дня года, когда поток транспорта в городе наиболее интенсивен, а в торговых центрах — наибольшее число покупателей.

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