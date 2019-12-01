Вмешательством во внутренние дела Китая назвало постпредство КНР при ООН высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по ситуации в Гонконге.

Накануне статья Бачелет была опубликована гонконгским изданием South China Morning Post. В ней дипломат обвинила власти в чрезмерном применении силы в отношении участников массовых протестов в Гонконге.

Она потребовала от властей города провести «надлежащее независимое и беспристрастное расследование сообщений о случаях применении силы полицией».

В распространенном заявлении постпредства КНР отмечается, что в статье содержатся «неуместные комментарии к ситуации в специальном административном районе Китая Гонконге», что является «вмешательством во внутренние дела Китая».

Эти комментарии, говорится в заявлении дипмиссии, являются «ошибочными» и «нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций». Публикация таких материалов может только «подтолкнуть бунтовщиков к новым еще более радикальным актам насилия».

Minval.az