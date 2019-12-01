На просторах интернета тебе наверняка попадались рецепты «чудодейственных масок», которые после первого же применения «помогут избавиться от прыщей», «очистят кожу», «выровняют цвет лица» и так далее, пишет Космополитен.

Несмотря на то, что в состав таких чудо-средств обычно входят привычные и недорогие продукты, некоторые из них могут оказаться крайне опасными при нанесении на кожу!

Зубная паста

Рекомендации замазать надоевшие прыщики или черные точки зубной пастой и оставить на ночь уже давно стали классикой жанра среди beauty-советов в сети. Однако, мы не рекомендуем тебе прибегать к этому методу: в составе пасты содержатся химические вещества, которые не только не улучшают состояние кожи, но и усугубляют проблемы, пересушивая ее, нарушая рН-баланс и даже вызывая химические ожоги.

Сахар

Если для губ сахарный скраб – действительно неплохое средство, то для кожи лица оно слишком травматично: острые края кристаллов сахара создают множество микропорезов на коже. Чтобы глубоко очистить кожу лица, используй овсяные хлопья, текстура которых больше подходит для бережного отшелушивания.

Перекись водорода

Без этого антисептического средства действительно нельзя обойтись в лечении ран и порезов. Однако, в борьбе с несовершенствами кожи лица оно никак не поможет. И даже наоборот: обильно смазывая лицо перекисью, ты рискуешь просто-напросто сжечь кожу, после чего последует долгое ее восстановление.

Лимонный сок

Ты наверняка не раз встречала статьи, описывающие невероятный эффект лимонного сока в отбеливании кожи лица и устранении мелких недостатков кожи. Вот только там забыли написать, что концентрированный лимонный сок опасен для кожи: он разрушает защитный слой кожи, провоцирует сильные химические ожоги, вызывает раздражение и шелушение. Однако, в защиту желтого фрукта стоит отметить, что при правильном подходе его действительного можно использовать для многих beauty-целей.

Сода

Легенда о том, что это средство способно за пару процедур избавить от черных точек, на самом деле может закончиться катастрофой для тех, кто в нее поверил. Дело в том, что сода имеет очень агрессивный рН, поэтому при контакте с кожей лица она начисто разрушает эпидермальный барьер, вызывает обезвоживание и ускоряет процессы старения.

Minval.az