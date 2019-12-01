Президент США Дональд Трамп в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном выразил соболезнования из-за террористической атаки в Лондоне, передает РИА «Новости».

О выражении соболезнований американским лидером рассказали в Белом доме.

Напомним, что 29 ноября на Лондонском мосту произошло нападение с ножом, в результате которого были ранены пять человек, двое из которых скончались. Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, ранее судимый за террористическую деятельность.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за произошедшее.

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