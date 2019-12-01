Действующий глава государства Хаге Гейнгоб победил на состоявшихся в Намибии в минувшую среду всеобщих выборах и переизбран на второй пятилетний срок. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии Намибии.

«Хаге Гейнгоб завоевал большинство, получив 56,3% поданных голосов», — отметил избирком.

На второй позиции — врач и юрист Пандулени Итула с 29,4% поддержки. Он шел как независимый кандидат. Первую тройку замыкает с 5,3% собранных голосов глава ведущей оппозиционной партии «Народное демократическое движение» Макгенри Венаани.

Остальным девяти политикам, выставлявшим свои кандидатуры на президентский пост, не удалось выйти за пределы четырех процентов.

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