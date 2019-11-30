Силы безопасности иранской провинции Хормозган, расположенной на юге страны, задержали 31 зачинщика акций протеста, которые занимались агитацией в социальных сетях.

Об этом заявил в субботу глава полиции провинции Голямреза Джафари.

«В кратчайшие сроки и в координации с представителями судебной власти в провинции был задержан 31 человек», — цитирует его агентство ISNA. Эти люди, по словам Джафари, «после введения квот на бензин публиковали посты и призывы в социальных сетях с целью подстрекательства народа к уличным протестам, беспорядкам, саботажу и нанесению ущерба общественной и частной собственности».

Minval.az