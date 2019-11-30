Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские в период с 22 декабря по 20 января.

Об этом в субботу сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзади.

«Цель этих военных учений заключается в том, чтобы обеспечить коллективную безопасность и помочь укрепить безопасность в северной части Индийского океана, где происходят разные инциденты, в частности пиратство», — приводит в субботу его слова иранское агентство Tasnim.

Предварительный план учений был выработан представителями трех стран в октябре.

Minval.az