Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди рассказал о поданном в парламент страны заявлении об отставке.

Об этом сообщает телеканал Аljazeera.

Он заявил, что его отставка необходима для урегулирования кризиса в Ираке. Кроме того, премьер обратился к депутатам с просьбой выбрать кандидата на его замену как можно скорее.

«Страна в ее нынешнем состоянии не потянет отсутствие управления в ее повседневной деятельности», — добавил Абдул-Махди.

Иракский премьер также подчеркнул, что правоохранительные органы в ходе продолжающихся с октября уличных протестов обращались с демонстрантами ка с мирными гражданами, однако уточнил, что были и исключения.

Minval.az