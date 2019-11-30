Сириец Аднан Азам, который едет из Дамаска в Москву на арабской кобыле Наязек Шам («Звезда Сирии»), прибыл в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

Старт путешествию был дан на площади Омейядов в Дамаске 19 апреля 2019 года. Азам планирует прибыть в Москву в середине января. Его путешествие под названием «Мир в Сирии благодаря России» получило поддержку со стороны президента Сирии Башара Асада, а арабскую лошадь он планирует подарить президенту России Владимиру Путину.

Азам уже преодолел более шести тысяч километров и побывал в Ираке, Иране и Азербайджане. В России он посетил Дагестан, Чечню, Ставропольский край и Ростовскую область.

По словам путешественника, особенно тяжело ему было в Иране, где во время его пребывания столбик термометра поднимался до 55 градусов. Также он пожаловался на холодную погоду в России. Еще одним препятствием для него стал языковой барьер. Во время путешествия сириец ночует или у гостеприимных хозяев, или прямо на улице.

Аднан Аззам — сирийский конный путешественник, член международной Гильдии конных путешественников. Совершил несколько путешествий, самое длинное из которых продолжалось 1,3 тысячи дней. В рамках путешествия по Северной Америке встречался с бывшим президентом США Рональдом Рейганом.

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