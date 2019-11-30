Памятная доска пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленная в городе Армавире, демонтирована, заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Ситуация с памятной табличкой Нжде в Армавире получила свой логический конец. Это общая победа российских и азербайджанских властей, которые чтят и помнят ВОВ», — сказал Михайлов российскому сайту «Южной службы новостей».

По его словам, мемориальной доске человеку, который сражался против своих же армян, воевавших за СССР, нет места в России.

Ранее депутат городской думы Армавира Михаил Виноградов закрасил черной краской памятную табличку Гарегину Нжде. Местные жители также подняли вопрос о том, что монумент надо убрать.

Minval.az