Сведения о, якобы, гибели военнослужащего азербайджанской армии Гашимова Сабухи Саттархан оглу, в Агдамском направлении фронта, распространенная в армянской прессе, являются очередной дезинформацией.

«Официально заявляем, что у армия Азербайджана не понесла никаких потерь и вообще нет военнослужащего с таким именем и фамилией.» -заявили в министерстве обороны Азербайджагна.

«В последнее время армянская сторона, несколько раз распространила ложную информацию о ситуации на фронте, тем самым пытась создать почву для осуществления провокаций. Призываем противную сторону воздержаться от такого рода поступков и предупреждаем врага, что любая его деятельность будет немедленно и решительно пресечена подразделениями азербайджанской армии», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Minval.az