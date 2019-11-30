ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего главу Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейру. Причиной отстранения 72-летнего чиновника от любой деятельности, связанной с футболом, стало нарушение им кодекса этики организации. Также экс-глава CBF оштрафован на 1 млн швейцарских франков, сообщает онлайн-издание РБК.

Как установил независимый комитет ФИФА по этике, Тейшейра с 2006-го по 2012 год был участником коррупционной схемы, связанной с продажей телевизионных и маркетинговых прав на матчи CBF, а также Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Тейшейра возглавлял CBF с 1989-го по 2012 год. С 1994-го по 2012 год он являлся членом исполнительных комитетов КОНМЕБОЛ и ФИФА. Также входил в несколько организационных комитетов ФИФА — участвовал в организации Кубка Конфедераций и чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Minval.az