Бывший ведущий всемирно известной британской телепрограммы Top Gear Джереми Кларксон назвал 16-летнюю экологическую активистку Грету Тунберг идиоткой.

«Их учат в школе, прежде чем они скажут «мама» и «папа», что машины — это зло, и это у них в голове», — цитирует его онлайн-издание «Life.ru».

Он опасается, что речи активистки приведут к снижению продаж автомобилей в мире. По словам Кларксона, в его «списке ненавистных» она стоит даже перед велосипедистами.

«Она идиотка. Беспрестанные разговоры о том, что мы все умрём, не изменят ничего», — считает Кларксон.

Впрочем, его мнение разделяют в Великобритании явно не все. Так, крупная книжная сеть признала Тунберг автором года. Её также выдвинули на Нобелевскую премию мира.



Minval.az