Массовые протесты, унесшие жизни более 400 человек, вынудили премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди объявить об уходе с поста.

Глава кабмина заявил, что подаст прошение об отставке в парламент, передает агентство «Росбалт».

Премьер выразил надежду, что его шаг спасет страну от еще большего погружения в пучину «насилия и хаоса».

Отмечается, что за последние несколько месяцев премьер уже не один раз заявлял о готовности уйти, но пока не выполнил обещания.

Кроме того, об отставке объявил глава полиции провинции Ди-Кар Мухаммед аль-Курейши. Административный центр провинции — город Эн-Насирия — в последнее время стал эпицентром протестов, которые жестко разгонялись полицией. От огнестрельных ранений здесь погибли десятки демонстрантов.

По последним данным, общее число жертв превысило 400 человек, еще более 15 тыс. пострадали. Только за последние сутки в Багдаде и на юге Ирака во время столкновений с силами безопасности погибли 40 протестующих.

Изначально активисты требовали от властей решить проблемы коррупции и снизить безработицу среди молодежи, но теперь они выступают за отставку политического руководства страны, включая премьер-министра.

Minval.az