Прокурор в суде одного из пригородов Парижа потребовал условного тюремного заключения сроком на десять месяцев для Люка Бессона за увольнение ассистентки, которая находилась на больничном.

Его обвиняют в «дискриминационном увольнении» Софи Ф. В течение четырех лет она была его основной помощницей, когда он находился во Франции.

Сама Софи рассказала, что Люк Бессон заставлял ее очень много работать и в вечернее время, и на выходных, и во время отпуска: «Я стала для него как Siri в Apple, фактически превратившись в рабыню», — цитирует ее РИА Новости.

В октябре 2017 года она попросила Бесона о трехдневном отпуске «по семейным обстоятельствам», но получила категорический отказ, который стал для нее «последней каплей», и она взяла больничный. В январе 2018 году режиссер ее уволил за подделку медицинских документов. Суд огласит свое решение 8 января 2020 года.

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