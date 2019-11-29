Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу, 29 ноября, распоряжение об освобождении Эльдара Нуриева от должности заведующего отделом государственного контроля Администрации президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу, 29 ноября, распоряжение об освобождении Эльдара Нуриева от должности заведующего отделом государственного контроля Администрации президента.
Дата: 2019/11/29 17:37
Раздел: Важно
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