Президент США совершил необъявленный визит на американскую авиабазу Баграм в Афганистане и выступил перед военнослужащими. Поездка была приурочена к празднику Дня благодарения: Дональд Трамп поработал на раздаче в столовой, а потом сам поужинал с солдатами — индейкой, картофельным пюре и кукурузным хлебом. За 2,5 часа на базе он успел выступить перед военнослужащими и встретиться с президентом страны Ашрафом Гани. Трамп также сообщил о выводе части войск и мирных переговорах с талибами.

Как отмечает Associated Press, в прошлом году о полете американского президента в Ирак стало известно еще до прибытия в пункт назначения, борт отследили авиационные энтузиасты. В этом году подготовка прошла в условиях строжайшей секретности — небольшую группу журналистов собрали на крыше многоэтажной парковки и доставили к лайнеру на черных микроавтобусах, забрав мобильные телефоны. В расписании Трампа значилось другое мероприятие, а его обычный самолет остался во Флориде. Запасной борт вылетал с приглушенным светом и закрытыми шторками на окнах.

Minval.az