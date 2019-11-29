Военнослужащие сирийской армии сбили в четверг беспилотный летательный аппарат турецких ВВС в окрестностях Камышлы на севере провинции Хасеке.

Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, беспилотник, который совершал разведывательный полет, упал возле селения Хаму и попал в руки сирийских солдат.

Ранее правительственные силы отразили у приграничного города Телль-Тамер атаки боевиков сирийской вооруженной оппозиции, которые вторглись на север страны вместе с турецкими войсками. Сирийская артиллерия нанесла удары по противнику. В результате, по сведениям SANA, боевики понесли потери в живой силе и технике.

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