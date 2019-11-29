Сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу обрушился на прессу с нападками, граничащими с оскорблениями.

«Лени Рифеншталь есть чему поучиться у израильских СМИ», — такой пост опубликовал Яир Нетаниягу, сын премьер-министра в Twitter.

Напомним, что Лени Рифеншталь(1901-2003) – режиссер документальных фильмов «Триумф воли» и «Олимпия», которые стали символом оголтелой пропаганды Третьего рейха.

Таким образом, Яир Нетаниягу в своей публикации выразил мнение, что пресса в Израиле зашла намного дальше, чем пропагандисты нацизма, передает портал «Vesty.co.il».

В другом посте сын премьер-министра Израиля написал: «Просто невероятно! Один за другим журналисты квакают, когда их методы телевизионной пропаганды с чем-то сравнивают, но в то же время журналисты аплодируют и восхваляют заместителя начальника генерального штаба ЦАХАЛа Яира Голана, который, выступая в День памяти жертв Холокоста, говорит, приравнял израильское общество к Германии во времена Катастрофы».

Отметим, что сын премьер-министра не первый раз делает отсылки к нацизму, когда характеризует ту или иную сферу в Израиле. Так, во время допроса по одному из дел своего отца, он сравнил израильскую полицию с гестапо.



Minval.az