Елизавета II оставляет трон. Об этом со ссылкой на источники в окружении монарха сообщает издание The Sun. И якобы это историческое событие может произойти в течение ближайших 18 месяцев. Отречься от престола Королева Великобритании собирается в пользу своего сына принца Чарльза, который, к слову, после коронации получит новое имя — Карл III.

Эксперты утверждают: уход Елизаветы может закончиться не только крахом Соединенного Королевства, но и монархии в целом. Кроме того, может разразиться мировая война за британское наследство — колонии Шотландия и Ирландия уже неоднократно заявляли о намерении выйти из состава Великобритании. Не отстают Австралия и Канада.

Елизавета II является не только британской королевой, но также главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государствах.

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