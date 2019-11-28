Глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом принес извинения за нападение демонстрантов на генконсульство Ирана в иракском городе Наджаф на юге страны, сообщается в распространенном заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран выразил протест Багдаду из-за нападения на иранское генконсульство в Ираке, передает РИА Новости.

«После нападения на генконсульство Ирана в Наджафе глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана, извинился за вредоносные действия демонстрантов и подтвердил обязательство своей страны по защите дипломатических объектов и иранских дипломатов», — говорится в сообщении МИД Ирана.

Накакуне десятки демонстрантов в городе Наджаф на юге Ирака пострадали в столкновениях с силами безопасности около иранского консульства. По данным источника в сфере безопасности, число пострадавших превысило 80 человек. Демонстранты в среду подожгли здание консульства. В провинции Наджаф введен комендантский час.

Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.

Minval.az