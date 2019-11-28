Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке терроризма.

Ранее Макрон заявил, что Турция, которая начала в Сирии военную операцию «Источник мира», угрожающую коалиции против террористической группировки «Исламское государство» не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО.

«Макрон собирался создать террористическое государство, но из-за нашей операции «Источник мира» его постигло разочарование. Он сам не знает, что говорит», — цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Он добавил, что Макрон должен стоять рядом с союзниками по НАТО, а не выступать против них.

Ранее Анкара неоднократно критиковала Париж за поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Minval.az