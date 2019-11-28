Ученые из Университетского колледжа Лондона утверждают, что рекреационный наркотик кетамин способен вылечить от алкоголизма. Данные исследования опубликованы в Nature Communications.

Исследователи уверены, что рекреационный наркотик и транквилизатор для животных — кетамин якобы «переписывает» воспоминания, связанные с употреблением алкогольных напитков.

Специалисты провели эксперимент с 90 добровольцами, среди которых 35 женщин и 55 мужчин. Все они имели сильную тягу к алкоголю, но еще не имели диагноза «алкоголизм».

Ранее ученые нашли способ лечения алкоголизма с помощью экстази.

Перед участниками ставили пиво и давали им посмотреть картинки с выпивающими людьми. В первый день добровольцам разрешили выпить пиво. Во второй — напиток забрали и первой группе ввели инъекцию кетамина, другим — плацебо. Третья группа оставалась контрольной.

Спустя десять дней у людей, которым давали кетамин в сочетании с психологическим вмешательством, значительно снизилось желание выпить по сравнению с другими участниками исследования.

На протяжении последующих девяти месяцев добровольцы, принимающие кетамин, сократили употребление алкоголя вдвое.

Специалисты надеются провести клинические исследования данного способа лечения алкоголизма.

Накануне ученые назвали безопасную дозу алкоголя для мужчин и женщин. Также сообщалось, что были названы самые «пьющие» страны мира.

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