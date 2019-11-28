Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил 2019 год как годом упущенных возможностей в карабахском урегулировании.

«Безусловно, конфликт является большой проблемой для региона, и является опасностью для региона. К сожалению, я считаю, что нынешний год можно считать годом упущенных возможностей. Причина этого в том, что Армения нарушает международные нормы, не исполняет резолюции Совбеза ООН», — сказал Ильхам Алиев в четверг в Баку на встрече с главой МИД Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

По его словам, для урегулирования конфликта в текущем году состоялась встреча лидеров Азербайджана и Армении, главы МИД двух стран провели несколько раунд переговоров. «Следующая встреча глав МИД в скором времени пройдет в Словакии. Надеюсь, что следующий год станет более плодотворным, так как скорое решение конфликта выгодно Азербайджану и уверен, служит интересам самой Армении», — отметил он.

Алиев считает, для прогресса в урегулировании конфликта необходимы на местах практические шаги. «Первый шаг – деоккупация азербайджанских территорий в международно признанных границах. Мы конечно будем обсуждать и другие вопросы, но это будет достаточно для начала», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az