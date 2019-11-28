Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая следующего года.

Круг состоит из флагов 41 стран-участниц в порядке их первого участия в конкурсе.

«Это решение характерно для голландского дизайна: логотип минималистичный, экспериментальный и инновационный. У него есть своя история, он красочный, торжественный. Так совпало, что первыми на конкурсе в 1956 году выступали представители Нидерландов, поэтому в самом начале идут цвета голландского флага», — заявил исполнительный продюсер «Евровидения-2020» Ситсе Баккер.

Конкурс будет проходить под слоганом Open Up («Откройся»).

Minval.az