Ещё месяц назад Джефф Бирн, который работает почтальоном в Уокеше (Висконсин, США), заметил, что к его машине проявляет слишком пристальное внимание некая злобная птица.

С тех пор самец дикой индейки не пропускает ни дня, чтобы не пуститься в погоню за почтовым автомобилем. Эксперты считают, что индюка могли раздражить яркие огни на грузовике, и советуют Джеффу потерпеть — птицы эти всегда становятся несносными в брачный период, но он, к счастью, не будет длиться вечно, пишет The Sun.

Почтальон не против проявить терпение, но заявляет, что если преследование со стороны птицы покажется ему совсем уж невыносимым, он обзаведётся мощным рожком, чтобы отпугнуть от себя индюка раз и навсегда.

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