Букингемский дворец ищет для британской королевской семьи директора по путешествиям с зарплатой в размере 85 тысяч фунтов стерлингов в год.

Вакансия размещена на сайте королевского департамента Royal Household. Сотрудник будет ответственен за организацию авиаперелётов. Директор должен будет следить за тем, чтобы члены королевской семьи для передвижений пользовались поездами и «эффективными» авиарейсами — по возможности летали коммерческими самолётами, а не частными.

Как писал News.ru, летом 2019 года в Соединённом Королевстве разгорелся скандал вокруг дорогостоящих поездок принца Гарри и его жены, бывшей американской актрисы Меган Маркл, на частном самолёте.

На фоне непонимания со стороны общества герцог и герцогиня Сассекские всё чаще стали летать коммерческими рейсами, а старшему брату принца Гарри Уильяму и его семье даже пришлось лететь в Шотландию в салоне эконом-класса.

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