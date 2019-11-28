На американском сайте Craiglist появилось объявление о продаже новорожденного ребенка. Младенца предлагалось купить за 500 долларов, пишет The Sun.

Текст объявления гласил: «Продается новорожденный ребенок за 500 долларов. Ребенку две недели. Он спит, не шумит по ночам. Молочная смесь и одежда — в комплекте. Можем бесплатно дать в придачу четырехлетнюю сестру».

Странным объявлением заинтересовалась полиция округа Майами-Дейд, штат Флорида. Правоохранители разыскивают автора, чтобы установить, реальна ли публикация и действительно ли ее человек, сделавший публикацию в сети, собрался продавать ребенка.

В настоящее время объявление с сайта удалено.

Minval.az