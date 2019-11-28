Падение доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому в ноябре значительно ускорилось. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По этим данным, за ноябрь рейтинг доверия к украинскому лидеру упал с 64 процентов до 52. На десять процентов уменьшилось количество тех, кто одобряет деятельность президента, с 64 до 54 процентов.

Число граждан, которые не одобряют политику Зеленского, увеличилось с 23 до 36 процентов. На 12 процентов выросло количество тех, кто относится к Зеленскому негативно, с семи до 19 процентов.

КМИС напоминает, что в начале сентября к Зеленскому позитивно относилось 72 процента респондентов, а в октябре 66 процентов.

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