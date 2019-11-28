Сразу три женщины обвинили в сексуальных домогательствах посла США при ЕС Гордона Сондланда, который является одним из ключевых свидетелей в расследовании конгресса дела об импичменте президента Дональда Трампа.

По информации издания The Hill, Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ сообщили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а после получения отказов посол якобы чинил им препоны в профессиональном смысле.

Женщины утверждают, что все это было еще до того, как Сондланда назначили послом. Сам дипломат все обвинения категорически отрицает, пишет РИА Новости.

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