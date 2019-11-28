Китай выступает решительно против подписания президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге и считает такое поведение проявлением гегемонии в чистом виде.

Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД КНР.

«Подписание американской стороной так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге является серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также ничем не прикрытой гегемонией. Правительство и народ Китая выражают решительный протест», — указывается в документе.

В заявлении сказано, что своими действиями американская сторона «пренебрегает фактами, выдает белое за черное, калечит невинных граждан, попирает верховенство закона». Как подчеркивается, основная цель США — «подорвать процветание и стабильность в Гонконге, а также принцип «одна страна — две системы».

«Мы хотим сообщить американской стороне, что дела в Гонконге являются внутренними делами Китая и что любое иностранное правительство и внешние силы не имеют право вмешиваться. Этот законопроект лишь сделает жителей Китая и соотечественников в Гонконге более осведомленными о зловещих намерениях и гегемонии Соединенных Штатов. Замысел американской стороны обречен на провал», — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что «решимость китайского правительства противостоять любому вмешательству внешних сил в дела Гонконга и приверженность принципу «одна страна — две системы» непоколебимы». «Мы призываем американскую сторону не упрямиться, иначе китайская сторона непременно примет контрмеры. И всю ответственность за это будут нести США», — говорится в сообщении МИД.

В среду президент США подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге. Одобренная ранее обеими палатами Конгресса США законодательная инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Помимо этого, американский лидер подписал закон, запрещающий экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг, направленный на обеспечение того, чтобы американские спецсредства для разгона демонстрантов не использовались местными правоохранителями.

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